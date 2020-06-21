Кіберполіція виявила крадіїв персональних даних з держустанов

Кіберполіція виявила крадіїв персональних даних з банків та державних установ. Про це повідомляється на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України у п’ятницю.

«Впродовж 18-19 червня здійснено низку обшуків у різних регіонах України. За результатами виявлено велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян України, фрагменти баз даних державних, банківських та комерційних установ. Встановлено осіб, причетних до правопорушень», – зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, деталі розслідування будуть представлені на брифінгу у понеділок.

Источник: internetua.com

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