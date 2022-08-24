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Кіберполіція викрила зловмисника, який під приводом надання соціальних виплат привласнив понад мільйон грн громадян

Кіберполіція викрила зловмисника, який під приводом надання соціальних виплат привласнив понад мільйон грн громадян

Представляючись співробітником служби безпеки банку, фігурант випитував банківські дані громадян, необхідні для отримання доступу до онлайн-банкінгу.

Протиправну діяльність 27-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчим відділенням та працівниками сектору кримінальної поліції відділу поліції № 3 Запорізького районного управляння поліції.

Чоловік у Telegram знаходив тематичні канали для внутрішньо переміщених осіб, які намагалися отримати соціальну допомогу від держави.

Використовуючи логотип державної банківської установи як фото свого профілю, зловмисник переконував учасників спільноти, що він є співробітником служби безпеки банку.

Далі фігурант випитував реквізити карток громадян, отримував доступ до їхнього онлайн-банкінгу та переказував гроші з їхніх рахунків на підконтрольні.

У такий спосіб він привласнив понад мільйон гривень.

В оселі правопорушника працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку і мобільні телефони, що використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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