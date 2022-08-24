Кіберполіція викрила зловмисника, який під приводом надання соціальних виплат привласнив понад мільйон грн громадян

Представляючись співробітником служби безпеки банку, фігурант випитував банківські дані громадян, необхідні для отримання доступу до онлайн-банкінгу.

Протиправну діяльність 27-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчим відділенням та працівниками сектору кримінальної поліції відділу поліції № 3 Запорізького районного управляння поліції.

Чоловік у Telegram знаходив тематичні канали для внутрішньо переміщених осіб, які намагалися отримати соціальну допомогу від держави.

Використовуючи логотип державної банківської установи як фото свого профілю, зловмисник переконував учасників спільноти, що він є співробітником служби безпеки банку.

Далі фігурант випитував реквізити карток громадян, отримував доступ до їхнього онлайн-банкінгу та переказував гроші з їхніх рахунків на підконтрольні.

У такий спосіб він привласнив понад мільйон гривень.

В оселі правопорушника працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку і мобільні телефони, що використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри.

Джерело: internetua.com

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