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Кіберполіція викрила зловмисників, які «продавали» громадянам неіснуючі автомобілі

Кіберполіція викрила зловмисників, які «продавали» громадянам неіснуючі автомобілі

Фігуранти від імені відомих компаній та офіційних дистриб’юторів у мережі розмістили оголошення про продаж автівок. Головною умовою була часткова передплата. Сума збитків складає понад 12,5 мільйонів гривень.

Кіберполіція викрила зловмисників, які «продавали» громадянам неіснуючі автомобілі

Співробітники кіберполіції у Дніпропетровській області спільно з детективами поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили організовану групу, учасники якої ошукували громадян під приводом продажу автомобілів через мережу Інтернет.

Кіберполіція встановила, що до угруповання входило 7 місцевих мешканців. Фігуранти розмістили у мережі Інтернет оголошення про продаж автомобілів за заниженою вартістю або в кредит від імені відомих компаній та офіційних дистриб’юторів.

Основною умовою продажу автомобілів була передплати в сумі від 30% вартості автомобілю. Гроші потерпілі перераховували на підконтрольні фігурантам рахунки або безпосередньо в офісних приміщеннях, які спеціально орендувалися учасниками групи. Діяльність таких офісів зафіксована у Дніпрі, Павлограді, Кам’янському та Бердянську.

Працівники офісів запевняли клієнтів у законності укладання договорів купівлі-продажу автівок, бланки яких виготовлялися безпосередньо у вказаних офісах. Після отримання передплати зловмисники вигадували різні причини для відстрочення передачі автомобіля клієнту. Після чого зникали та відкривали нові офіси.

Злочинна група діяла з лютого 2019 року. Попередньо встановлено, що фігуранти ошукали понад 150 осіб на загальну суму близько 12,5 мільйонів гривень.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків у шахрайських офісах та за місцями мешкання членів угруповання. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, бланки, підписані фіктивні договори, печатки та платіжні картки.

Кіберполіція викрила зловмисників, які «продавали» громадянам неіснуючі автомобілі

Наразі п’ятьох учасників затримано в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За 5 місяців поточного року до кіберполіції за формою зворотного зв’язку надійшло більше 12 тисяч звернень громадян щодо шахрайських дій, що складає 80% від усіх звернень.

Найбільш розповсюдженими є шахрайства під час купівлі товарів на Інтернет-майданчиках оголошень або створення окремих вебресурсів. Також поширені шахрайства з використанням соціальних мереж, де зловмисники продають неіснуючий товар, або намагаються отримати персональні дані потерпілих. Окрім того, розповсюджені фінансові піраміди.

Загалом за 5 місяців цього року за фактом шахрайства фахівці Департаменту кіберполіції зареєстрували 350 кримінальних правопорушень, з яких по 191 кримінальній справі 76 особам вже оголошено про підозру.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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