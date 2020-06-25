Кіберполіція викрила зловмисників, які «продавали» громадянам неіснуючі автомобілі

Фігуранти від імені відомих компаній та офіційних дистриб’юторів у мережі розмістили оголошення про продаж автівок. Головною умовою була часткова передплата. Сума збитків складає понад 12,5 мільйонів гривень.

Співробітники кіберполіції у Дніпропетровській області спільно з детективами поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили організовану групу, учасники якої ошукували громадян під приводом продажу автомобілів через мережу Інтернет.

Кіберполіція встановила, що до угруповання входило 7 місцевих мешканців. Фігуранти розмістили у мережі Інтернет оголошення про продаж автомобілів за заниженою вартістю або в кредит від імені відомих компаній та офіційних дистриб’юторів.

Основною умовою продажу автомобілів була передплати в сумі від 30% вартості автомобілю. Гроші потерпілі перераховували на підконтрольні фігурантам рахунки або безпосередньо в офісних приміщеннях, які спеціально орендувалися учасниками групи. Діяльність таких офісів зафіксована у Дніпрі, Павлограді, Кам’янському та Бердянську.

Працівники офісів запевняли клієнтів у законності укладання договорів купівлі-продажу автівок, бланки яких виготовлялися безпосередньо у вказаних офісах. Після отримання передплати зловмисники вигадували різні причини для відстрочення передачі автомобіля клієнту. Після чого зникали та відкривали нові офіси.

Злочинна група діяла з лютого 2019 року. Попередньо встановлено, що фігуранти ошукали понад 150 осіб на загальну суму близько 12,5 мільйонів гривень.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків у шахрайських офісах та за місцями мешкання членів угруповання. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, бланки, підписані фіктивні договори, печатки та платіжні картки.

Наразі п’ятьох учасників затримано в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За 5 місяців поточного року до кіберполіції за формою зворотного зв’язку надійшло більше 12 тисяч звернень громадян щодо шахрайських дій, що складає 80% від усіх звернень.

Найбільш розповсюдженими є шахрайства під час купівлі товарів на Інтернет-майданчиках оголошень або створення окремих вебресурсів. Також поширені шахрайства з використанням соціальних мереж, де зловмисники продають неіснуючий товар, або намагаються отримати персональні дані потерпілих. Окрім того, розповсюджені фінансові піраміди.

Загалом за 5 місяців цього року за фактом шахрайства фахівці Департаменту кіберполіції зареєстрували 350 кримінальних правопорушень, з яких по 191 кримінальній справі 76 особам вже оголошено про підозру.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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