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Кіберполіція встановила понад 100 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

Кіберполіція встановила понад 100 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

За фактами онлайн-шахрайства розпочато 30 кримінальних проваджень

Від початку карантину в Україні правоохоронці перевірили 344 повідомлення про можливі протиправні дії, зокрема онлайн-шахрайство при купівлі засобів індивідуального захисту, та виявила 228 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу.

«Наразі кіберполіція ідентифікувала 116 осіб, які цю інформацію поширювали. За фактами онлайн-шахрайства розпочато 30 кримінальних проваджень», – йдеться в повідомленні Департамент у кіберполіції.

24 березня у поліції повідомляли, що завдяки роботі кіберполіцейських з мережі видалили близько 80 фейків про коронавірус.

Источник: radiosvoboda.org

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