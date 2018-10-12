Кернес временно отстранил Мусеева

Такое распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Распоряжение подписано на основании ст. 46 КЗоТ Украины, сообщения о подозрении Максиму Мусееву в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении мэрии.

Обязанности главы Администрации Холодногорского района будет исполнять заместитель председателя райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Елена Гунбина.

Это первая официальная реакция горсовета с момента исчезновения Мусеева.

3 октября стало известно, что Служба безопасности Украины огласила подозрение главе администрации Холодногорского района в государственной измене. По версии СБУ, в 2015 году в Крыму Мусеева завербовала Федеральная служба безопасности России. Сам чиновник обвинения отрицает и называет сфабрикованными. По информации Depo, 10 октября Киевский райсуд Харькова объявил Мусеева в розыск на территории Украины и международный розыск.

Максим Мусеев возглавил Администрацию Холодногорского района (тогда Ленинского) в 2012 году.

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