Керівництво ОПЗ, яке виплатило собі 7 мільйонів премії, звільнили

Керівництво Одеського припортового заводу, яке раніше виплатило собі премії у 7 млн грн, було звільнене – тепер решта держкомпаній в управлінні Фонду держмайна прозвітують про свої зарплати від початку війни.

Про це повідомила в.о. голови Фонду державного майна Ольга Батова.

Вона зазначила, що рішення керівництва підприємства, яке виплатило собі зарплати та премії у 7 млн грн, скасовані, а контракти з посадовцями достроково розірвані. Всі гроші повернулися на рахунки підприємства і підуть на зарплати працівникам заводу.

"Також я доручила провести позаплановий внутрішній аудит на підприємстві щодо оцінки ефективності управлінської діяльності та надати висновки законності прийнятих рішень щодо нарахування та виплати", – повідомила Батова. Також очільниця ФДМ направила запити на держпідприємства в управління Фонду для надання даних про всі нарахування керівникам компаній з моменту запровадження воєнного стану.

Раніше три члени правління ОПЗ без погодження з наглядовою радою виплатили собі премії у загальному розмірі 7 млн грн. Внаслідок цього на позачерговому засіданні наглядової ради 23 квітня їх відсторонили від виконання обов’язків – йдеться про Віталія Деркаченка, Максима Зубарєва та Олександра Сумцова.

У своїй заяві за підсумками засідання НР підприємства заявила, що вважає неприпустимими дії менеджменту, "у результаті яких підприємство в умовах браку ліквідності втрачає грошові кошти у великому розмірі у вигляді премій топ-менеджменту".

Наразі обов’язки голови Одеського припортового заводу виконує Олег Левченко.

Нагадуємо:

З 1 квітня за рішенням керівництва ОПЗ було "призупинено дію трудового договору" з частиною працівників "до закінчення воєнного стану в Україні".

Источник: epravda.com.ua

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