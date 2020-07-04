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Керівника держпідприємства судитимуть за вимагання у підлеглого 375 тис грн неправомірної вигоди

Керівника держпідприємства судитимуть за вимагання у підлеглого 375 тис грн неправомірної вигоди

Офісом Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно керівника одного з підприємств ДАК «Автомобільні дороги України» та його брата – начальника структурного підрозділу одного із облавтодорів за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у великих розмірах (ч.3 ст.368, ч.2 ст. 27,ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник підприємства, залучивши свого брата як пособника, вимагав і одержав від підлеглого – директора філії 375 тис грн неправомірної вигоди, безпідставно погрожуючи йому звільненням із займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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