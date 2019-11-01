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Керівника одного з держпідприємств Харківщини викрито на спробі підкупу детектива НАБУ за 100 тис дол США

Керівника одного з держпідприємств Харківщини викрито на спробі підкупу детектива НАБУ за 100 тис дол США

За процесуального керівництва прокурорів САП ГПУ детективами НАБУ викрито та затримано директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, за фактом пропозиції та надання старшому детективу НАБУ 100 тис доларів США неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про повідомлення зазначеній особі про підозру за попередньою правовою кваліфікацією – ч.3 ст.369 КК України.

За даними слідства зазначені кошти вказана особа пропонувала детективу за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, що належала держпідприємству, а також щодо продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання.

Нагадуємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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