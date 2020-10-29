Керівників порту «Южний» викрили на зловживаннях у 47,5 млн грн

27 жовтня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» зазнало понад 47 млн грн збитків. Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП «МТП «Южний».

Йдеться про:

● одного з заступників директора ДП «МТП «Южний»;

● ексзаступника директора ДП «МТП «Южний»;

● сімох колишніх директорів комерційних компаній;

● двох співробітниць комерційних компаній.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Посадовців державного підприємства затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.

Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП «МТП «Южний» разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі — від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, — аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.

НАБУ та САП не вперше викривають корупційні зловживання в портовій галузі. Низка таких розслідувань завершені, а справи вже слухаються в суді.

Так, у вересні 2018 року до суду скеровано справу щодо завдання ДП «АМПУ» 247 млн грн збитків у результаті закупівель за завищеними цінами послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. У межах розслідування вказаних фактів анульовано незаконно укладені угоди у сумі 290 млн грн та 712 млн грн.

Це дозволило ДП «АМПУ» розпочати процедуру повернення незаконно сплачених коштів. Крім того, завдяки позовній роботі НАБУ запобігло перерахуванню на користь ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» близько 395 млн грн та завдання ДП «АМПУ» збитків на суму близько 146 млн грн. Наразі справа слухається у ВАКС.

У травні 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування завдання 21 млн грн збитків ДП «АМПУ». Чотирьом підозрюваним відкриті матеріали слідства для ознайомлення.

У липні 2020 року до суду скеровано справу щодо завдання 2,49 млн грн збитків Бердянській філії АМПУ.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Фото radiosvoboda.org

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