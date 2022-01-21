Керівнику відділу Офісу Генпрокурора повідомили про підозру

19 січня 2022 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП та за сприяння Генеральної інспекції повідомили про підозру керівнику відділу Офісу Генерального прокурора у підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Дії особи кваліфіковані за ч.4 ст.27 и ч.4 ст. 369 КК України.

Посадовець став третім підозрюваним у справі щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам ОГП та шахрайстві, викритої НАБУ. Крім нього, у вчиненні злочину підозрюють його заступника і фізичну особу-посередника, яких викрили 13 січня 2022 року.

Слідство встановило, що керівник відділу за попередньою змовою зі своїм заступником запропонували бізнесмену за винагороду вирішити його проблеми, пов’язані з кримінальним переслідуванням, що здійснювали слідчі Головного слідчого управління ФР ДФС України за процесуального керівництва прокурорів ОГП. Зокрема, домогтися закриття кримінального провадження та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

За повернення вказаного майна та закриття кримінального провадження посадовці ОГП підбурили бізнесмена до надання їм 100 тис. дол. США для подальшої передачі невстановленим на цей час службовцям ОГП, які займають особливо відповідальне становище.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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