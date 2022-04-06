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Киберполиция рассказала об основных мошеннических «схемах» в условиях военного положения

Киберполиция рассказала об основных мошеннических «схемах» в условиях военного положения

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину киберполиция разоблачила больше 100 человек, занимавшихся мошенничеством в интернете

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице МВД в Фейсбуке.

“С начала военного вторжения России в Украину киберполицейские разоблачили 106 человек на совершении мошенничества в интернете. По указанным фактам возбуждены уголовные производства”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее распространенными схемами мошенничества в условиях военного положения являются псевдоблаготворительность, предложения аренды несуществующего жилья, фейковые пассажирские перевозки и продажа несуществующих товаров, в том числе военной амуниции.

Правоохранители также фиксируют случаи мошенничества под видом организации переправки через государственную границу мужчин призывного возраста или предоставления информации о без вести пропавших граждан.

"Всего правоохранители проверили 234 человека на причастность к противоправной деятельности, провели 25 обысков в домах и местах нахождения злоумышленников", - информируют в МВД.

Киберполиция призывает граждан перечислять деньги только на счета официальных благотворительных фондов, счета, указанные на сайте НБУ, или через приложение "Дія". По возможности следует предпочитать наложенный платеж за товары и услуги.

Также правоохранители предостерегают от заказа документов, которые якобы позволят пересечь границу мужчинам в возрасте 18-60 лет. Ведь кроме риска попасть на крючок мошенников, заказчикам фейковых документов грозит уголовная ответственность.

“Кроме того, не переходите по ссылкам, поступающим через смс-сообщения или мессенджеры, поскольку есть вероятность стать жертвами фишинга. Пользуйтесь только официальным приложением "Дія" и официальными приложениями банковских учреждений, позволяющими получить выплаты на карты, имитированные ими. Не вводите персональные или банковские данные на посторонних ресурсах. Помните: если вас просят перечислить деньги на услуги нотариуса или оплатить комиссию для получения государственных выплат, вероятно, вас пытается обмануть аферист”, - отмечают правоохранители.

Отмечается, что граждане, ставшие жертвами мошенничества, могут сообщать об этом на электронный ящик Сервисной службы киберполиции: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Источник: ukrinform.ua

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