Киберполиция задержала двух похитителей денег с банковских карт

Преступную группу, которая с помощью скиммера похищала деньги с банковских карт граждан в Мариуполе, разоблачили сотрудники Донецкого управления киберполиции. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Кражей данных карт при помощи специального считывающего устройства (скиммера) занимались двое местных жителей в возрасте 22 и 23 лет.

В магазине, где работал один из подозреваемых, они установили возле POS-терминала спецоборудование для считывания с карт конфиденциальной информации. Кроме того, злоумышленник запоминал пин-код, который вводил покупатель при оплате покупки.

Полученные данные с использованием компьютерной техники копировали на так называемый белый пластик, после чего снимали средства в банкомате.

Во время обысков у фигурантов изъяли скомпрометированные платежные карточки, скимминговое устройство, компьютерную технику и программное обеспечение, которое использовалось для преступных действий, черновые записи.

Правоохранителями установлена причастность подозреваемых к около 50 фактам компрометации карт.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Источник: internetua.com

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