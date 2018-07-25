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КИБЕРВОЙНА. Россия атаковала энергосети США

КИБЕРВОЙНА. Россия атаковала энергосети США

Российские спецслужбы взломали сотни электросетей в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

По данным ведомства, русские получили доступ к компьютерам американских фирм, которые занимаются обслуживанием энергетической инфраструктуры. Таким образом хакеры похитили данные об устройстве энергосистем и их управлении.

Взлом может угрожать массовыми отключениями электричества в США. По данным американских властей, русские могут «переключить рубильник» в любой момент. За атакой, как утверждают источники, стоит группировка российских спецслужб Energetic Bear, связанная с российскими властями.

Ранее США предъявили заочные обвинения 12 агентам ГРУ. В обвинении указывается, что они причастны к вмешательству в американские выборы.

Группировка российских спецслужб Energetic Bear (она также известна под названиями Dragonfly и Crouching Yeti) стала проявлять активность в 2010 году. Ее целями являются энергетические и промышленные предприятия.

Между тем США готовят новые санкции против России. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио призвали ввести санкции до того, как Трамп проведет повторную встречу с Путиным, сообщает Reuters. Кроме этого, Рубио предложил узаконить санкции за вмешательство в американские выборы.

Линдси Грэм заявил, что новые санкции должны быть «суровыми, потому что Путин не понимает».

«Нужны санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним», – сказал сенатор, выступая на канале CBS.

В свою очередь, Марко Рубио, совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, разработал законопроект DETER, предусматривающий введение новых санкций за вмешательство в американские выборы.

«На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться в выборы в будущем», – заявил он, выступая на канале CNN.​

Напомним, что 13 июля группа спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием вмешательства в выборы президента США 2016 года, предъявила обвинение 12 агентам военной банды «ГРУ МО» России.​

17 июля спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что согласен с выводами группы и готов рассмотреть проекты дополнительных санкций против России.

В свою очередь Дональд Трамп то соглашается с выводами американской разведки, то называет обвинения «большим надувательством». За последнюю неделю он трижды менял свое мнение.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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