КИБЕРВОЙНА. В Чехии действовал мощный центр кибератака против стран Запада

Журнал Respekt обнародовал итоги расследования о деятельности на территории страны Чехии крупного российского центра кибернетических атак.

По данным издания, для этих целей российские спецслужбы создали и использовали две компьютерных фирмы в Праге. Формально эти частные компании занимались продажами компьютерного оборудования и программного обеспечения, однако их сотрудники также готовили хакерские атаки, используя свои компьютеры.

Часть техники для этих фирм в Чехию привозили из России на автомобилях российского посольства с дипломатическими номерами, удалось выяснить журналистам Respekt по итогам двухмесячного расследования на территории России и Чехии.

Издание также сообщает, что кибергруппа российских спецслужб могла сотрудничать с несколькими аналогичными российскими ячейками, действующими в других странах.

Тайная российская сеть киберпреступников включала в себя как чехов, так и россиян, получивших местное гражданство.

Чешским силам безопасности удалось раскрыть ее деятельность еще в начале 2018 года. В ходе операции были задержаны несколько российских граждан и граждан Чехии, являющиеся выходцами из России. Итоги и детали этой операции до сих пор широко не разглашались.

В декабре прошлого года скандальный президент Чехии Милош Земан (известный своей активной прорусской позицией) раскритиковал чешскую контрразведку за, по его мнению, бездоказательные заявления о присутствии в стране большого числа российских шпионов. Вскоре после этого глава Службы безопасности информации Чехии Михал Коуделка заявил, что ведомство раскрыло сеть одной из российских спецслужб, не уточнив, какой именно.

А в октябре 2018 года чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью задержал 8 граждан России и Вьетнама по подозрению в хакерской деятельности. Им были предъявлении обвинения.

Следствие полагает, что киберпреступники пытались взломать системы регистрации, используемые для работы с заявлениями, подаваемыми для получения вида на жительство в Чехии. При этом была частично нарушена работа МИД страны.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»