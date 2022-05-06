Киндер-гауляйтер в украинском городе мучеников

Воистину, маниакальная неадекватность путинской верхушки не знает границ. В активе творцов "спецоперации" против Украины нет никаких достижений, кроме разрушений, геноцида и мародерства, многих десятков стертых с карты городов, поселков, сел. Если бы Гитлер мог восстать из небытия, то обнял бы и расцеловал Путина за доскональную реализацию его Генерального плана "Ост" на украинской земле. Он сказал бы: "Я не знал лучшего ученика и последователя, чем этот российский фюрер. Heil, Wladimir!" Особенно рельефно нацистское нутро путинцев раскрывается на фоне трагедии сражающегося украинского Мариуполя.

Главари "СВО" и кремлевская верхушка хотят выставить разрушение полумиллионного города подвигом "второй армии мира". Сделать вид, что как только Мариуполь "денацифицировали", так местные сразу воспряли духом и дружными колоннами рвутся строить "русский мир". С таким темником на мариупольские руины приехал очередной VIP-турист, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

Но Кириенко не просто залетная шелупонь вроде опущенного Соловьева, он целый гауляйтер Донбасса. Хотя усатый говорун Песков клятвенно отрицал, что Димку Козака не выкинули из донбасской темы, оказалось, что реально обязанности по "освобожденным" территориям перераспределили на Кириенко. То, что Козак выпал из обоймы, давно ясно, но неинформированность Пескова настораживает на счёт его участи.

"Киндер-сюрприз" в новой роли выглядел растерянно, не помогла даже брутальная пацанская Z-мастерка и лысина, будто после химиотерапии. По правде сказать, новому куратору главари "ДНР" и "ЛНР" не сильно рады. Пушилин и его отбросы из регионалов и ОПЗЖ, такие как Иващенко и Хармышев, из последних сил выдавливали из себя улыбки в присутствии Кириенко. Для них большой начальник – черная метка, ведь якобы готовит интеграцию Донбасса в состав России. Пушилинщине приближается капут. Уже началась раскрутка инфокомпании, что жирный мммщик развалил "ДНР" и довел до настоящей гуманитарной катастрофы. Донецкий волонтёр Андрей Лысенко прямо сказал, что пока Пушилин пиариться на руинах, в самом Донецке нет воды, перебои со светом, магазины стоят разбитые, гуманитарки не возят. Где цветущая республика? По ходу, раздобревшей "пушинке" пора на концерт Кобзона собираться.

Но от этого все равно не легче, ведь Кириенко – известный "человек-дефолт", который в 1998 году сделал всю Россию нищей в одночасье, вряд ли чем-то будет серьезно заниматься на Донбассе. Путинский бюрократ по традиции ограничится очковтирательством и замыливанием глаз. Об этом вовсю кричит наполнение его мариупольского визита.

Кириенко провел фотосессию на меткомбинате им.Ильича, запечатлелся на фоне портового крана, посетил центр краденой "помощи" "Единой России". Чиновник отметил титаническое достижение оккупантов: запуск рейсов двух уцелевших автобусов. Фантастика, целых 1.5% городского автопарка теперь "в строю"! Жизнь наладилась.

Особенно богатой была культурная программа. Киндер-гауляйтер в присутствии двух юнармеек в возрасте 40+ открыл чёрное пластмассовое изваяние "безумная бабушка с красной тряпкой". Истинный символ путинской безжизненности. Видимо, возле этого нечто будут проводить парад "победы" с переодетыми в пленных двумя тысячами мирных из фильтрационной тюрьмы в Безыменном.

В общем, надругательства путинистов над недозахваченным городом-мучеником Мариуполем продолжаются. Сражающиеся украинские войны на окруженной "Азовстали" обнулили путинское победобесие. Даже высокогорный Кадыров, который хотел добиться переименования Мариуполя в "Ахмат", где-то потерялся. Мерзавец не хочет, чтобы его вотчина походила на "денацифицированный" Донбасс, не желает отдать десятилетний бюджет Чечни на реконструкцию "освобождённого" города...Но Кириенко умеет выжимать.

Источник: https://t.me/sytosokrata/617

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