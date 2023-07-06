Київська блогерка Воронова, яка знімала на відео роботу ППО, отримала судовий вирок

Блогерка Інна Воронова, яка знімала роботу ППО в ніч з 16 на 17 травня та вказувала локацію, отримала рік умовно.

Київська блогерка Воронова, яка знімала на відео роботу ППО та вказала геолокацію, отримала 5 років позбавлення волі, зі звільненням від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік, повідомляє Київська прокуратура.

Дніпровський районний суд Києва засудив блогерку до одного року умовно, оскільки жінка пішла на угоду зі слідством та визнала провину.

Судячи з опублікованого прокуратурою фото, йдеться про блогерку Інну Воронову, співачку і колишню дружину київського наркодилера Юрія Чернецького.

Її адвокат попередньо заявив, що не буде оскаржувати рішення. Блогерка рішення суду поки не коментувала.

Нагадаємо, вночі 16 травня Інна Воронова виклала в мережу відео, на якому було чітко видно місце вильоту протиракет української ППО — у соцмережах припускали, що це могла бути навіть робота ЗРК Patriot. Кадри вона оприлюднила у своєму акаунті в Instagram, який тоді мав 122 тисяч підписників.

При цьому Воронова не тільки знімала відео з прив’язкою до горизонту, а й вказала свій житловий комплекс, з вікна якого було видно роботу ППО.

Таким чином, блогерка оприлюднила максимум інформації, якою ворог міг скористатися для визначення локації українських систем протиповітряної оборони.

Згодом блогерка обурювалась діями правоохоронних органів та скаржилась на те, що кадри роботи ППО викладала також акторка Ксенія Мішина, до якої у правоохоронців питань не виникло.

Джерело: tvoemisto.tv

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