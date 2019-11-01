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Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств

Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств

У столиці у межах протидії тінізації економіки держави Служби безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 100 мільйонів гривень на місяць.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори «конверту» проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. На замовлення «клієнтів» вони переводи кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки. Серед «користувачів послуг» були понад 100 комерційних структур реального сектору економіки Київщини та декілька держаних підприємств. Конвертаційний центр встиг пропрацювати трохи більше ніж півроку.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили більше ніж два десятки печаток підконтрольних організаторам комерційних структур, чорнову бухгалтерію та понад 1 мільйон гривень готівки. Також виявлено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

Пресцентр СБ України

Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств

Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств

Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств

Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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