Київського поліцейського, який збив на смерть 15-річну дівчину під Харковом, звільнили

Національна поліція звільнила київського поліцейського, який 2 серпня на Харківщині на смерть збив 15-річну дівчину на пішохідному переході. Близько 19:20 в районі селища Пісочин під Харковом правоохоронець, рухаючись на автомобілі Toyota Land Cruiser білого кольору, здійснив наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчина загинула.

Про звільнення правоохоронця, який керував позашляховиком, йдеться у відповіді Нацполіції на запит видання Бабель.

«За фактом порушення службової дисципліни проведено службове розслідування, за результатами якого керівництвом департаменту прийнято рішення застосувати до поліцейського, причетного до згаданої події, найсуворіший захід дисциплінарного впливу у виді звільнення зі служби у поліції», — зазначив Департамент внутрішньої безпеки.

Повідомляється, що ввечері 2 серпня дівчина поверталася з Пісочина додому до Коротича — вона переходила дорогу по пішохідному переходу та вела у руках велосипед. У цей момент її збив поліцейський.

Прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка повідомив, що водій був тверезим.

За даними ЗМІ, за кермом автомобіля нібито був київський поліцейський Ярослав Якименко. Офіційно його імʼя не розголошують.

Агентство Телевидения Новости