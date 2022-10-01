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Кількість загиблих внаслідок російського теракту на Запоріжжі зросла до 30

Кількість загиблих внаслідок російського теракту на Запоріжжі зросла до 30

Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що зросла також кількість постраждалих – 88 людей отримали поранення внаслідок ворожого удару (https://t.me/spravdi/18156) по цивільній колоні.

Наразі відомо, що росіяни вдарили по мирним мешканцям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший.

Серед загиблих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик.

На місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців.

Джерело: https://t.me/spravdi/18173

Новости портала «Весь Харьков»

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