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Клімкін: світ відреагує посиленням санкцій на «чергову циркову виставу» Кремля

Клімкін: світ відреагує посиленням санкцій на «чергову циркову виставу» Кремля

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Росію очікує посилення міжнародних санкцій за організацію 11 листопада так званих «виборів» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

«Держава-окупант завтра планує здійснити черговий злочин на українській землі – провести так звані вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією на такі злочинні дії авторитарного кремлівського режиму і його посіпак на окупованих територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим!», – написав Клімкін у Facebook 10 листопада.

Раніше сьогодні Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. «ЄС вважає «вибори»… незаконними і не визнає їх», – йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада.

ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

Українська влада закликала жителів окупованих територій не ходити на це голосування і попередила, що участь у них є порушенням українського законодавства.

Підтримувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, заявили про намір провести 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «вибори» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів». Такі вибори суперечать мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано. Ці угоди тим часом передбачають на тих територіях єдині можливі вибори – місцеві, на згаданих вище умовах. Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: ордило

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