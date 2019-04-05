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Клоунада продолжается или как в Донецке отмывают деньги роспропаганды

Клоунада продолжается или как в Донецке отмывают деньги роспропаганды

Пока вне оккупации люди бьются и спорят о том, кто из двух кандидатов более достоин стать президентом Украины, в Донецке все стабильно и вообще нескучно, пишет в своем блоге на “Обозревателе” Фашик Донецкий.

Начну немного издалека — недавно кремлевские пропагандисты переобулись на ходу и фактически в последний момент отменили шоу с подставками под флажки. Ну, то есть типа митинг в Донецке с вручением ордена Иуды Порошенко. О реальных причинах я недавно писал, не буду их еще раз озвучивать. Единственное, что хочу отметить по ситуации с «орденом», так это то, что после провала «шоу» с орденом 31 марта в Донецке, дегенераты исправили грамматические ошибки и поставили так называемый орден возле блокпоста в Еленовке, [не пропадать же добру].

Но давайте лучше вместе посмеемся над следующим будущим сеансом мастурбации имени русских политтехнологов и роспропаганды на оккупированных.

Итак, 7 апреля оккупационные власти по приказу кремля организовывают автопробег «по случаю провозглашения дыныры», празнык, йопт.

Клоунада продолжается: русских рублей прислали – ждите шоу в Донецке

Зачем этот цирк с конями? Все просто и элементарно — ради списания денег и картинки в рос сми. Какая нах рышпублика, о чем вы? Получил бабло, согнал бюджетников из-под палки, выгнал дегенератов на сцену с пламенными речами ни о чем и конец. Только ты, в отличие от холопов, которых согнали по твоему приказу, заработал денег. А идиоты из числа гражданских хай флажками махают и в ладошки хлопают, ты себе лям-второй положил в карман, у тебя все хорошо.

Короче, все как всегда: русских рублей прислали, значит будет шоу. Правда, есть одно но — в 9:30 автоколонна едет по Киевскому проспекту аж до Путиловского моста, а оттуда рукой подать до ДАПа. [Это Киевский район Донецка, прифронтовой, если кто не в курсе].

Эпилог. Не знаю, что в голове у тех, кто придумал так называемый автопробег, но чует мое сердце, что картинка для рос сми будет с кишками и оторванными головами, ибо пальнуть по гражданским для сюжетика — это проще простого для русских. Ну, а если учитывать то, что на организацию самого автопробега выделены большие деньги, то вообще все в цвет: и картинку можно дать рос сми, и заработать, и внимание от воровства средств отвлечь смертью гражданских.

Морали нет. Ждем шоу от роспропаганды. Дай бог, чтобы без спецэффектов обошлось.

Источник: sprotyv.info

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