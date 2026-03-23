“Ко мне сейчас гость зашел, пришлось пришить, оказалось, что это наш” — окупанти нищать своїх товаришів через параною та безлад

Воєнна розвідка України перехопила розмову загарбників, де один із бойовиків звітує про ліквідацію “гостя”, який виявився його товаришем по службі. На позиціях ворога панує такий хаос і страх, що московити готові стріляти в кожного, хто наближається.

“Ко мне сейчас гость зашел, пришлось пришить — оказалось, что это наш”, — розповідає товаришу московит.

Через відсутність зв'язку між підрозділами, росіяни стали загрозою один для одного. Будь-який рух у темряві чи спроба маневру закінчуються для них кулею в спину від переляканого “сусіда”.

“Как позывной и откуда, кто такой?”, — питає по рації один з окупантів.

“Вообще, он ни слова, ни пол слова, просто ко мне подкрался сюда, я его пришил”, — відповідає товариш.

“Видишь, решил местоположение переместиться сам, и зашел к тебе”, — пояснює.

ГУР МО України нагадує: у цій війні на московитів чекає смерть — або від української зброї, або від рук власних “товаришів”. Єдиний спосіб залишитися живим — здатися в полон. Зв’яжіться з проєктом “Хочу жить” через безпечний Telegram-бот.

Джерело: gur.gov.ua

Читайте ещё:

У випадку з Естонією путіну знадобиться не Нарва, а політична смерть НАТО
Сегодня 10:49    91
Влучні, неначе FPV, потужні, як «Vampire», маневрені, немов «Mavic»
Сегодня 10:36    98
росія посилює гібридні атаки проти Німеччини
Сегодня 10:24    84
Готівка повертається: росіяни рятують заощадження від держави та інфляції
Сегодня 10:12    97
«Інновації» з минулого: як окупанти привласнюють українські соцпроєкти на Херсонщині
Сегодня 09:48    95
Украину посетила делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье
Сегодня 09:14    111
Центр фіксує продовження інформаційної операції росії, спрямованої на викривлення громадської думки про роль України в контексті подій на Близькому Сході
Сегодня 09:04    106
Патріарха Філарета, як він і заповів, поховали у Володимирському соборі
Сегодня 08:56    102
Суд відібрав у підприємця ферму академії аграрних наук у Чернівцях
Сегодня 08:46    104
Японский OSINT-исследователь AS-22 обновил свои подсчеты передислокаций российских ЗРК С-300 и С-400 с начала войны против Украины
Сегодня 08:39    111
