Кокаїн на 11,5 млн грн. В аеропорту «Бориспіль» затримали контрабандиста з Латинської Америки (ВІДЕО)
У пункті пропуску «Бориспіль» в загальному пасажиропотоці рейсу «Доха-Київ», правоохоронці виявили громадянина Туреччини, який прибув з Бразилії транзитом через Доху.
Оперативники ГОРВ Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно зі співробітниками Київської митниці та Служби Безпеки України в результаті реалізації інформації, отриманої від правоохоронних органів суміжних держав припинили спробу контрабанди наркотиків з Латинської Америки в Україну.
Так, у пункті пропуску «Бориспіль», в загальному пасажиропотоці рейсу «Доха-Київ», правоохоронці виявили громадянина Туреччини, який прибув з Бразилії транзитом через Доху.
Після проходження прикордонного контролю оперативні співробітники спільно з представниками Київської митниці та СБУ провели огляд багажу іноземця, за результатами якого в стінках валізи виявили наркотичну речовину кокаїн загальною вагою 2,8 кг.
За даним фактом надіслано повідомлення для внесення даних в ЄРДР за ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».
Источник: dpsu.gov.ua