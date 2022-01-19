Коля Харьковский остаётся за решёткой

Сегодня состоялось важное заседание по делу Николая Харьковского — 16-летнего дерзкого юноши, который, не имея автомобильных прав, разогнался на автомобиле до 180 километров в час, что привело к ДТП и гибели человека.

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 26 октября прошлого года на улице Одесской, остается крайне резонансным. «Ифинити» на большой скорости, как теперь известно, разогнавшись до 180 километров в час, пересекал на красный свет перекресток и врезался в «Шевроле Авео». Водитель «Шевроле» погиб на месте. За рулем «Инфинити» находился 16-летний Николай Харьковский. Сегодня в суде рассматривалось продление срока его содержания под стражей.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Сегодня прокурор в своем ходатайстве просит продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога из-за того, что лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности. Лицо неоднократно нарушало законодательство и уголовное и самое административное.

У стороны защиты другое мнение — достаточно домашнего ареста, потому что 16-летний Николай никоим образом не может влиять ни на потерпевших, ни на свидетелей, да еще признает себя виновным.

Инна Данилова, адвокат Николая Харьковского:

Что касается состава преступления в ДТП, мой подзащитный признает полностью, и он не оспаривает тот факт, что от его действий наступила смерть потерпевшего Носова.

Раскаяние демонстрирует мать обвиняемого, присутствовавшая сегодня на судебном заседании.

Марина Дегтярь, мать Николая Харьковского:

Родители, естественно, несут ответственность и я очень тяжело это переношу сейчас и несу очень трудную ответственность за поступок сына

Не хочет, конечно, больше находиться за решеткой и Николай Харьковский. Но настаивает, что он готов дисциплинированно появляться на каждое заседание суда. Еще и утверждает об угрозах его родным.

Николай Харьковский, подозреваемый:

Что прокурор говорит – есть какие-то риски, они ни чем не обоснованы. По крайней мере угрожают только нам моей семье и моему адвокату а не больше кому другому.

В то же время родные погибшего в ДТП водителя «Шевроле» совершенно не верят в покаяние Николая Харьковского, а наоборот, видят дерзость, даже когда парень сидит под арестом на скамье за ​​стеклом.

Анастасия Бондаренко, дочь погибшего:

Я зашла в зал заседаний. Я смотрела на него. Он смотрел на меня. При этом он выглядел очень радостным. Когда мы с братом заняли место — позицию, то есть присели, конвой его еще не успел прикрыть, он тоже смотрел. Только мы с братом как можем на него смотреть, а он нам очень радостно улыбался, как я Дед Мороз, принесла подарки. ))

Судья сегодня поддержала ходатайство прокурора. И решила продлить содержание под стражей 16-летнему Николаю Харьковскому еще на 60 суток.

Агентство Телевидения Новости