Количество преступлений уменьшилось, но больные вопросы незаконной вырубки леса и рейдерских группировок остались

В Харькове сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Нацполиции. Обсуждали как достижения, так и недостатки работы за первое полугодие 2020 года.

25 тысяч обращений за полгода - это полторы тысячи вызовов каждые сутки. Сегодня в главке полиции Харьковщины подвели итоги первого полугодия 2020 года. В области на 24% уменьшилось общее количество преступлений, говорит начальник полиции Валерий Сокуренко.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харк.обл.:

У тісній співпраці з органами влади, правоохоронними органами вдалося не допустити загострення криміногенної обстановки в області, передусім, шляхом оперативного реагування на повідомлення про правопорушення. Майнові злочини 5 600, торік 9 700 - мінус 38 відсотків. Розбої 60, торік 84 - мінус 29.

Также из незаконного оборота изъято 107 кг наркотических и психотропных веществ, прекращена деятельность почти сотни человек, которые сбывали наркотики. Впрочем, по словам Сокуренко, в текущем году имели место события, которые осложнили криминогенную ситуацию, и не во всех случаях результатам работы полиции можно гордиться. На Харьковщине продолжают действовать группировки, которые совершают разбои, грабежи, не прекращена незаконная вырубка леса, регистрируют умышленные поджоги полей, не перекрытые каналы поставки оружия. Особенностей в работе добавил и карантин, далее, говорит главный милиционер региона, их ждет новый вызов.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харк.обл.:

Надалі ситуація буде загострюватись, тому що ми розуміємо, що попереду вибори. Особливо місцеві вибори. Соціальна напруга і активність завжди зростає, а політсили будуть використовувати найменший привід для того щоб втягнути нас.

С целью повышения эффективности работы полиции завершено централизацию системы реагирования, начала работать служба криминального анализа, реформировано подразделения информационного обеспечения. Введен институт «полицейский офицер общины», «школьный офицер полиции». В прокуратуре подтверждают, действительно, при анализе состояния борьбы с преступностью правоохранительных органов области - установили, что принятые меры положительно повлияли на укрепление законности в регионе. Но не все результаты являются положительными.

Андрей Кравченко, первый меститель прокурора Харк.обл.:

Протягом 6 місяців поточного року слідчими піфдрозділами закрито майже 40 тисяч кримінальних проваджень. Це майже в половину більше, ніж в минулому році. У мене є сумніви щодо законності винесення слідчими підрозділами переважної більшості таких постанов. Майже 3 тисячі постанов про закриття вже скасовані прокурором.

В планах полиции сократить количество руководящего состава для того, чтобы увеличить количество полицейских, которые непосредственно будут нести службу и контактировать с людьми.

Агентство Телевидения Новости