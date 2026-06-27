Колишній голлівудський продюсер Харві Вайнштейн уникнув четвертого суду в справі про зґвалтування акторки Джессіки Манн

Прокуратура Мангеттену закрила справу, бо Манн відмовилася свідчити знову. Прокурори їй вірять, але після 8 років судової тяганини не хочуть травмувати її повторно. У 2020-му Вайнштейна вже засуджували за цим епізодом у Нью-Йорку, але 2024 року апеляція скасувала вирок через процесуальні помилки, що й змусило прокурорів іти на нове коло розглядів.

Водночас прокуратура просить для нього 20 років ув'язнення за інший злочин — сексуальне насильство щодо Міріам Гейлі (максимум за статтею — 25 років).

▪️Скандал навколо 74-річного експродюсера вибухнув у 2017 році — понад 80 жінок (зокрема Анджеліна Джолі та Ешлі Джадд) звинуватили його в насильстві та домаганнях. Нині він відбуває 16-річний термін у Каліфорнії та очікує на оголошення нового вироку в Нью-Йорку.

Фото: Getty Images

Джерело: https://t.me/babel/85663

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