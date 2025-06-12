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Колишнього посадовця поліції у Сумській області та адвоката засуджено до реального позбавлення волі

Колишнього посадовця поліції у Сумській області та адвоката засуджено до реального позбавлення волі

11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок одному з колишніх керівників слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області та його спільнику – адвокату.

Вироком суду колишнього посадовця поліції визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368; ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій представника влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного майна.

Адвоката визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368; ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Вироком суду йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи:

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її нібито керівництву прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тис. доларів США, мали бути передані декількома траншами за посередництва адвоката.

Працівника поліції та його спільника було затримано «на гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тис. доларів США.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3229

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