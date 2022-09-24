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Коллаборанты, сбежавшие из Харьковщины в РФ, жалуются, что их там унижают

Коллаборанты, сбежавшие из Харьковщины в РФ, жалуются, что их там унижают

О «тяжкой судьбе» беглых пособников оккупантов, которые не нужны ни дома, ни в РФ, сообщило руководство Боровской громады.

Несмотря на то, что территория Боровской громады до сих пор частично оккупирована, по информации поссовета, большинство местных коллаборатнов уже дали деру.

«Известно, что большинство коллаборантов, активно сотрудничавших на Боровщине с оккупационными властями, также покинули общину и находятся на территории страны-агрессора», — сообщила пресс-служба Боровского поссовета в telegram.

При этом в «абсолютно русском мире» предателям оказалось не так хорошо жить, как рассказывали по телевизору.

«Некоторые из них уже жалуются знакомым на плохие условия проживания в России, отсутствие каких-либо выплат или социальных пособий, унизительное отношение со стороны местного населения. Многие из них хотят вернуться домой, но обратной дороги уже нет», — отметили в поссовете.

Напомним, по данным ХОВА 6% территории Харьковской области все еще оккупированы. Это населенные пункты, котрые находятся за рекой Оскол. В том числе — значительная часть Боровской громады.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

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