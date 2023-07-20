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Командир корвета «Тернопіль» сьогодні воює проти України: ДБР завершило розслідування

Командир корвета «Тернопіль» сьогодні воює проти України: ДБР завершило розслідування

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира корвета «Тернопіль», який перейшов на бік ворога.

Встановлено, що після захоплення окупантами військової частини у Севастополі та корвету «Тернопіль», капітан III рангу став єдиним з екіпажу, хто перейшов на бік загарбників і присягнув їм на вірність, повідомляє державне бюро розслідувань.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира. Він бере участь у піратських рейдах окупантів, патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря, виконує інші злочинні завдання.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Агентство Телевидения Новости

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