Командир отдал приказ: рашист признался в обстреле домов мирных жителей

По данным перехвата ИС, российский оккупант по имени Дмитрий, находящийся в Харьковской обл., в разговоре с отцом сообщил ему, что вчера они ездили «истреблять» мирных жителей.

В частности, гранатометчики получили приказ от командира полка отработать из гранатометов по домам мирных жителей. Отец поддержал такие действия оккупантов, сказал, что так и нужно было сделать.

Дмитрий говорит, что целился прямо в окна, чтобы граната залетала внутрь дома. Говорит, что поблизости не осталось ни одной деревни. Дмитрий говорит, что нужно еще как-то добраться до Владимировки, потому что там еще «ничего не доработано».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/14735

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