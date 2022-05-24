Командир российских войск, который отдавал приказы об обстреле Харьковской области, оказался родом из Украины

Командир российских войск Сергей Максимов, который отдавал приказы об обстреле Харьковской области, оказался родом из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, 26 марта российский командир, который родом из Ужгорода Закарпатской области, находясь в селе Малая Рогань Харьковского района, дал приказ применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Буратино" в направлении жилых массивов поселков Малая Рогань и Ольховка, что является нарушением норм международного права.

В результате обстрела пострадала 13-летняя девочка, которая скончалась в больнице. Также были повреждены инфраструктурные объекты, посреди которых учебное заведение Ольховского сельского совета.

Российскому командиру заочно объявлено подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, приказы обстреливать Харьков во время российского вторжения отдавал генерал Александр Журавлев, известный зверствами в Сирии. Он приказывал обстреливать Харьков кассетными боеприпасами, сообщает CNN.

Проанализировав снимки со спутников, журналисты выяснили, что 27-28 февраля по Харькову производился обстрел снарядами из реактивных систем залпового огня "Смерч". Установлено, что кассетные снаряды по Харькову запустили военнослужащие 79-й реактивной артиллерийской бригады РФ. Всего за два дня в Харькове зафиксировано 11 таких обстрелов. При этом кассетные бомбы запрещены международным договором – Конвенцией о кассетных боеприпасах 2010 года.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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