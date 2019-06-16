Командувач об'єднаних сил продемонстрував делегації США докази агресії на Донбасі – ВІДЕО

Також делегація США відвідала Авдіївку, де провели зустріч з українськими армійцями

Докази російської агресії продемонстрував командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський американській делегації. Йдеться про захоплені українськими армійцями зразки ворожої техніки та озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Нині член наглядової ради "Атлантичної ради" генерал США у відставці Девід Петреус та директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Хербст перебувають на сході України. Олександр Сирський поінформував посадовців про ситуацію на передовій. Також делегація США відвідала Авдіївку, де провели зустріч з українськими оборонцями.

Іноземні гості побували й біля місцевого Меморіалу на честь загиблих українських військових.

Источник: 5.ua

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