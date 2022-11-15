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Командування російських ПВК – це колишні бійці спеціального призначення - ГУР

Командування російських ПВК – це колишні бійці спеціального призначення - ГУР

Скелет, командування ПВК – це колишні бійці російських частин спеціального призначення. Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів “РБК - Україна”.

“Вони професійні в сенсі планування операцій. Але ті мобілізовані зеки, які перебувають під їх командуванням, зважаючи на відсутність належної підготовки та мотивації, не можуть ефективно здійснювати ні наступальних, ні оборонних дій”, – пояснив представник воєнної розвідки України.

Джерело: gur.gov.ua

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