Криминал
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25.10.2018 17:37
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Комиссия облздрава осмотрела условия содержания Зайцевой

Комиссия облздрава осмотрела условия содержания ЗайцевойК такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации. 

Комиссию создали по обращению заведующего медицинской части № 27 филиала Центра охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Харьковской и Луганской областях.

22 октября осмотр и обследование Алёны Зайцевой проводили областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике.

«По результатам обследования областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для её пребывания в условиях следственного изолятора нет», — сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

«Патологии со стороны систем и органов, которые обследовали данные специалисты, не обнаружено», — отметил Федак.

Свои выводы комиссия передала в правоохранительные органы. 

Алёна Зайцева начала жаловаться на здоровье 9 октября. Защита не исключала, что ей потребуется госпитализация. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: дтп, зайцева

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