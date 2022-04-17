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Компанії Медведчука переправляли через митницю у Мукачеві нафтопродукти, — ДБР

Компанії Медведчука переправляли через митницю у Мукачеві нафтопродукти, — ДБР

Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

За даними ДБР, протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

«Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень. Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України)», — -зазанчили у Держбюро.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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