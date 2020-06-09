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Компания Danone пригласила для рекламы в России стрелявшего по украинцам актера Пореченкова. ВИДЕО

Компания Danone пригласила для рекламы в России стрелявшего по украинцам актера Пореченкова. ВИДЕО

Российский актер Михаил Пореченков, стрелявший из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании "Данон" в России.

Комментарии к видео:

Компания Danone пригласила для рекламы в России стрелявшего по украинцам актера Пореченкова. ВИДЕО

Напомним, что несколько разных СМИ зафиксировали, как 30 октября 2014 года российский актер Пореченков, посещая Донецк, находился в окружении боевиков, стрелял из крупнокалиберного пулемета, одновременно будучи в шлеме, на котором четко изображен знак прессы.

Видео "любезно" предоставил "АРХИВ НОВОРОССИЯ ТВ"

СБУ и МВД открыли уголовные производства против Пореченкова за участие в террористической деятельности так называемой "ДНР" (по ст. 258-3 УКУ) и за участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).

В Украине Группа компаний "Данон" уже более 20 лет является производителем и дистрибьютором широкого ассортимента продуктов питания. Производственные мощности компании представлены двумя заводами: "Данон Днепр" (в г. Херсон) и "Данон Кремез" (в г. Кременчуг). Продукция компании выпускается под такими торговыми брендами: "Активиа", "Актимель", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малышей", "Растишка", "Актуаль", "YoPro", "Даниссимо", "Paw Patrol" , "Frozen", "Avengers", "Alpro".

Направление детского питания представлено в Украине брендами "Nutrilon", "Milupa" и "Малыш Истринский".

Направление клинического питания представлено следующими продуктовыми ветками: "Nutrison", "Nutridrink", "Cubitan", "Infatrini", "Nutrini", "Lophlex", "Nutri", "Anamix", "KetoCal".

По материалам: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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