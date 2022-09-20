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Компенсации украинцам за повреждённое жильё - нардеп Елена Шуляк
Законопроект 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества касается:
● Разрушенных частных жилых домов, садовых и дачных домов. Они будут восстанавливаться государством на земельном участке, где они размещались;
● Квартир – на том же месте, где стоял многоэтажный дом, или в этом районе поблизости. Также выбирать населенный пункт можно самому, но он должен быть аналогичным тому, где проживал человек;
● Недостроенных объектов. Их тоже будут компенсировать, но если у них уже были возведены опорные и внешние ограждающие конструкции.
Джерело: https://t.me/vekha/48924