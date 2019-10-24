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Комплектуючі гірничошахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів так званої «дрн»

Комплектуючі гірничошахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів так званої «дрн»

Багатомільйонну схему фінансування терористів так званої «дрн» через незаконну реалізацію промислової продукції з тимчасово окупованої території Донецької області викрила Служба безпеки України.

Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та «дзеркальну» фірму у тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам.

Протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже тридцять мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої «дрн».

Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Пресцентр СБ України

Комплектуючі гірничошахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів так званої «дрн»

Комплектуючі гірничошахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів так званої «дрн»

Комплектуючі гірничошахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів так званої «дрн»

Комплектуючі гірничошахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів так званої «дрн»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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