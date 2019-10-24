Комплектуючі гірничошахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів так званої «дрн»

Багатомільйонну схему фінансування терористів так званої «дрн» через незаконну реалізацію промислової продукції з тимчасово окупованої території Донецької області викрила Служба безпеки України.

Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та «дзеркальну» фірму у тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам.

Протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже тридцять мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої «дрн».

Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»