Конец будущему

Свершилось. Одинокий питерский чмошник, все ещё заседающий в Кремле, признал: он и его пропагандисты морочили голову россиянам касательно планового характера "спецоперации". Семь месяцев людям нагло лгали, дескать все отлично, мы побеждаем, все цели достигаются и скоро дойдем до Лондона. А те, кто это отрицал – проклятые иноагенты, творцы фейков против "второй армии мира" и "пятая колонна". 21 сентября все перевернулось. Мерзкий людоед из КГБ признал правоту всех тех, кого клеймили "врагами", и констатировал поражение контингента вторжения в Украину. Для исправления катастрофы дыру решили закрыть путем мобилизации.

Игры в невойну закончились, во мгновение ока ФСБ закрыло выезд из страны для 25 млн. граждан РФ. До выяснения обстоятельств армия резервного пушечного мяса обязана сидеть ровно. Ещё 24 февраля мелкотравчатый фанат Гитлера вопил про "демилитаризацию и денацификацию всей Украины", а теперь геополитик от Бога мямлит про необходимость "защиты территориальной целостности и суверенитета России". Вот это поворот, вот это многоходовка.

Главный нацист ХХI века наложил в мозги россиянам очередную порцию ахинеи про необходимость "братской помощи" для горстки кремлевских марионеток в захваченных районах. Так сказать ради "большой исторической России". Собственно ошметки боевиков-"соотечественников" практически разгромлены, и для удержания оккупированных территорий Украины экстренно нужно проводить фейковые референдумы. Данные фарсы будут поводом для могилизации новой партии россиян. На фронт кинут тех, кто находится в запасе. Это в основном те, кто был вне политики, тихие россияне. Z-активисты по-прежнему в безопасности, и будут и дальше лить ушаты лжи в духе "домбить бомбас".

При этом плешивая 70-летняя паскуда и дальше делает себя святым, прямо плод от чрева Богородицы. Во всем виноват не он, агрессивный урод, а коварный Запад. Его элиты "всеми силами стремятся сохранить своё господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития". Поразительно, но даже ковровые бомбежки пропаганды от боброедов, нацменов, реконструкторов и держателей вилл на озере Комо, не убедили людей.

По данным ВЦИОМ 50% россиян не ощущают никакой военной угрозы для их страны. Чекистской гниде не верят, а оно все продолжает сочинять басни. В общем могилизация 2.0 уже на старте – провальный нацпроект, хотя Чемезов потирает лапы от распила триллионов госсредств на убийственные железяки. Как-то от такого вранья вера в ядерную державу подорвана наухнарь.

После "говнокомандующего" в эфир выпустили маршала оленеводческих войск, потухшего Шойгу. Если ранее ходили слухи о дворцовом перевороте, отречении гэбиста и воцарении тувинца в Кремле, то утром вся пелена развеялась. В видеоинтервью Кужугетович покорно разъяснял решения венценосного пахана, жевавшего засохшие сопли.

Из конкретики: РФ воюет с коллективным Западом; вся группировка спутников НАТО разведывает позиции российских войск; полчища наемников под государственной опекой и иностранные инструктора не позволяют одолеть Украину; нужны радикальные решения для выполнения задачи "СВО". Вот для этого требуется под ружье лишь 1% от общего огромного мобилизационного ресурса. Какие-то жалкие 300 тыс. резервистов.

Недоумение, просто недоумение и шок. У Шойгу все обыденно, какие-то "частности", ведь в его Зазеркалье только 5937 погибших, а медицинские кудесники воскрешают 90% раненных и возвращают в строй! Невиданная фальш тувинца вызвала бурления даже в среде черноротых воекоров ГРУ, которые считают цифру 200-х заниженной в 10-11 раз! По этой причине Роскомнадзор уже взялся за окопных говорунов. Отныне освещать могилизацию могут только на базе официальных источников, а иначе – тюряга.

Будущего нет. Также как нет в авиакассах билетов на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие пока ещё безвизовые для россиян страны.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/731

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