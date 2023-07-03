Конкорд и голод в военной среде: россиян оставят без обедов

Одно из "скрытых последствий мятежа", пока не открывшееся массе аналитического сообщества и пока (только пока!) слабо отразившееся на фронте, - это фактическая ликвидация мега-проекта "Конкорд", который, по сути, являлся главным поставщиком провизии в огневые точки (и не только).

"Повар Путина" унес за собой в политическую могилу и "Конкорд", а вслед за ним и всю сеть кухонь, складов, поваров, поставщиков и т.п., которые снабжали российскую армию едой.

Демонстративный разгром структур Пригожина неминуемо привел к тому, что "Конкорд" оказался разгромлен Кремлём и Пригожиным: эта "кляча" не достанется никому.

И тут возникает тот самый "скрытый момент": перевести структуру "Конкорд" на любую альтернативную в сжатые сроки невозможно - банально захлебнется логистика, так что ВС РФ активировали растяжку "голодных бунтов".

Пока логистика будет восстанавливаться (а "прежней" структура в эпоху войны не станет никогда), у наших с вами коллег из различных структур есть возможность "играть на голодной слабости", чтобы "напомнить Путину дедушку Ленина", который так удачно превратил войну империалистическую в войну гражданскую на почве голода/холода на поле боя.

Безусловно, Кремль сейчас постарается подшить под "еду, воду и снабжение" свои ресурсы, а это значит, что Россию ждёт очередной большой коррупционный проект, в результате которого и без того сложная задача окажется невозможной для реализации: российские вояки будут меньше есть, а их начальники будут жиреть на "военной провизии".

Пригожин заложил серьезную бомбу под путинскую мстительность, дав возможность огню вновь разгореться, но уже в несколько иной плоскости - гуманитарных поставок.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7957

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