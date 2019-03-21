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Конституционный суд РФ является пособником международного преступления, — глава КС Литвы

Конституционный суд РФ является пособником международного преступления, — глава КС Литвы

Пять лет назад Конституционный Суд Российской Федерации принял за одну ночь решение (мнение), которое позволило аннексировать часть территории Украины — Крымский полуостров. Решение от 19 марта 2014 года способствовало совершению акта агрессии против Украины — международного преступления, пишет в своей статье для Лига.net Дайнюс Жалимас, глава Конституционного Суда Литовской Республики.

Подобное пренебрежение территориальной целостностью и суверенитетом иностранного государства является беспрецедентным для конституционных судов и судебной власти в целом. Никогда прежде решения конституционных судов не ставило под угрозу международный мир и безопасности.

Если бы российский суд действовал в соответствии с нормами права, он мог бы предотвратить аннексию и остановить дальнейшую эскалацию агрессии. Поскольку произошло прямо противоположное, каждый судья, который участвовал в принятии решения, теперь несет юридическую и моральную ответственность и за само преступление, и за все его последствия. В будущем юридическая ответственность неизбежно повлечет за собой уголовную ответственность за пособничество агрессии. Моральная ответственность еще более глубока, поскольку решение от 19 марта 2014 года в конечном итоге привело к многочисленным жертвам все еще продолжающейся российской агрессии против Украины.

В течение последних пяти лет я использовал все возможности, чтобы привлечь внимание к этому преступному деянию, и буду продолжать делать это в будущем. Я также всегда настоятельно рекомендовал действовать таким же образом украинским судьям и юристам, и буду и далее призывать их делать то, что они делать обязаны.

Источник: sprotyv.info

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