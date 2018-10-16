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Контрабанді – СТОП! На Одещині СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров’я

Контрабанді – СТОП! На Одещині СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров’я

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держприкордонслужбою та митницею блокували на Одещині контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на території домогосподарства в одному із населених пунктів області, де за оперативною інформацією контрабандисти розмістили проміжний склад. У результаті санкціонованих слідчих дій було вилучено понад п`ятдесят тисяч цигарок без марок акцизного збору. Вартість вилученого становить близько півтора мільйона гривень.

За інформацією правоохоронців тютюнові вироби були контрабандно завезені з так званої ПМР та призначалися для подальшої реалізаціі на території Украіни.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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