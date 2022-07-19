«Контракти за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий?» - бабуся розповідає окупанту, що йому надали фіктивний контракт. Перехоплення

Окупант розповідає бабусі, що зараз його підрозділ знаходиться десь за Ізюмом і вони «беруть ліс». Але з їхньої роти залишилось лише 26 людей з 90. Тому не збирається більше підписувати контрактів. Бо війна виявилась геть не такою, як він очікував: «Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава…»

Бабуся каже, що показувала його контракт адвокату: «Адвокатша дивилось ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно».

Джерело: gur.gov.ua

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