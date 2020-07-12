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Контррозвідка СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України (ВІДЕО)

Контррозвідка СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України (ВІДЕО)

Контррозвідники СБУ припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Здобута оперативниками спецслужби інформація засвідчила факти розроблення та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст.110 КК України, задокументовано факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.

Ініційована Службою безпеки України експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.

Викриття та припинення протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Контррозвідка СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України (ВІДЕО)

Контррозвідка СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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