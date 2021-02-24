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Контррозвідка СБУ викрила активіста так званої «кримської весни»

Контррозвідка СБУ викрила активіста так званої «кримської весни»

Контррозвідники СБУ викрили активіста так званої «кримської весни», який сприяв окупації АР Крим російськими агресорами. Слідчі органів безпеки повідомили чоловіку про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Оперативники спецслужби встановили особу мешканця тимчасово анексованого Криму під час в’їзду на материкову частину України. Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації «Автоканал Севастополя», у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської «Самооборони» зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового «парламенту Республіки Крим» та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні.

Служба має докази, що підозрюваний був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю «В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019».

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури в Автономній Республіці Крим.

Контррозвідка СБУ викрила активіста так званої «кримської весни»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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