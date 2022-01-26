Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:35
Просмотров: 116

Контррозвідка СБУ викрила командира снайперського підрозділу бойовиків, який воював проти українських захисників Донецького аеропорту

Контррозвідка СБУ викрила командира снайперського підрозділу бойовиків, який воював проти українських захисників Донецького аеропорту

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». Контррозвідка української спецслужби встановила особу командира снайперського підрозділу бойовиків.

Зловмисник разом зі своїми підлеглими вели прицільний вогонь по військовослужбовцям сил антитерористичної операції.

Встановлено факти його участі у бойових діях проти українських захисників Донецького аеропорту.

Крім того, зловмисник систематично збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України на сході нашої держави. Отримані відомості передавав представникам спецслужб РФ.

Його «кураторів» цікавила інформація щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ.

За даними слідства, бойовиком є мешканець Донеччини, який у січні 2015 року добровільно приєднався до угруповань так званої «ДНР». З того часу, брав активну участь у бойових діях проти сил АТО.

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ, суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Контррозвідка СБУ викрила командира снайперського підрозділу бойовиків, який воював проти українських захисників Донецького аеропорту

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 25.01.2022
Сегодня 08:53    45
СБУ викрила міжрегіональну групу з фальшування Covid-сертифікатів, очолювану депутатом однієї з районних рад Харківщини
Сегодня 08:18    104
Почему Россия не хочет и не будет признавать «Л/ДНР»
Сегодня 06:08    229
СБУ запобігла спробі чеченського «злодія у законі» створити свій кримінальний осередок в Україні
25.01.2022 09:33    270
СБУ Харьковской области гарантировала «много сюрпризов» захватчикам
25.01.2022 08:52    371
Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 24.01.2022
25.01.2022 08:35    180
Ватажок бойовиків на Донбасі заявив, що Україна готується до "наступу"
25.01.2022 08:18    291
СБУ затримала на Луганщині колишнього бойовика, який втікав з ОРДЛО за українською пенсією
25.01.2022 07:27    220
В Україні й Росії "мінують" школи. Хто за цим стоїть?
24.01.2022 08:27    316
Кто крышует копанки в ОРДО
24.01.2022 07:35    346
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 