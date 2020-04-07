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Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат мешканцям ОРДЛО, серед яких проросійські бойовики

Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат мешканцям ОРДЛО, серед яких проросійські бойовики

На Харківщині контррозвідники та слідчі Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичних організацій «Л/ДНР» через оборудки із соціальними виплатами.

Оперативники спецслужби встановили, що організувала незаконну схему мешканка Донецької області. Зловмисниця за грошову винагороду пропонувала мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння у безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

За сприяння працівників фейкових правоохоронних органів та органів соціального захисту квазіреспублік зловмисниця оформлювала документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них правоохоронці виявили бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР», а також померлих осіб.

За інформацією СБУ, частину прибутків зловмисниця передавала представникам так званих «МДБ» «Л/ДНР» для їх фінансового і матеріального забезпечення.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у містах Слов’янськ та Бахмут співробітники СБ України вилучили документи з доказами протиправної діяльності, а також гроші у сумі понад 2,3 мільйона російських рублів, які ймовірно призначалися для фінансування терористичних організацій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторці протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Викриття незаконної схеми здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат мешканцям ОРДЛО, серед яких проросійські бойовики

Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат мешканцям ОРДЛО, серед яких проросійські бойовики

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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