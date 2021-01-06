Контррозвідка СБУ викрила протиправну діяльність керівника так званої «міграційної служби МВС ДНР», якому оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України
Контррозвідники встановили та задокументували, що керівник так званої «міграційної служби МВС ДНР» причетний до посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, терористичної діяльності, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.
В рамках слідства органів безпеки встановлено, що фігурант серед іншого забезпечував примусову видачу мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини «паспортів ДНР», а також процес незаконного оформлення місцевим жителям громадянства РФ.
Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.
Источник: ssu.gov.ua