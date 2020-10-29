Контррозвідка СБУ викрила ректора столичного вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців до ЄС

Контррозвідка Служби безпеки України попередила у Києві створення незаконного транзитного трафіку іноземців до європейських країн.

Встановлено, що ректор одного зі столичних приватних закладів вищої освіти оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання для мешканців деяких країн Північної Африки, а також Центральної та Південної Азії. Для цього він, зокрема, підробляв документи про нібито здобуття «абітурієнтами» середньої освіти за місцями їх проживання за кордоном.

Після прибуття в Україну іноземці планували потрапити до європейських країн поза встановленими пунктами пропуску.

Організатора схеми затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання понад 3-х тисяч доларів за оформлення фальшивих запрошень для 12 іноземців.

Раніше оперативники спецслужби задокументували одержання фігурантом «авансу».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних оборудок.

Припинення протиправної діяльності здійснювалось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8.

Источник: ssu.gov.ua

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