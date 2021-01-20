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Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якого «працевлаштовували» кандидатів на керівні державні посади

Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якого «працевлаштовували» кандидатів на керівні державні посади

Контррозвідники СБУ у межах виконання завдань із контррозвідувального захисту органів державної влади України, спільно з Державним бюро розслідувань, викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на шахрайських діях під час працевлаштування на керівні посади.

Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність організованої групи, учасники якої під приводом працевлаштування кандидатів на керівні посади до вищих органів влади, у тому числі в Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України, намагалися заволодіти коштами громадянина в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Оперативники встановили, що у Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США запропонував «вирішити» питання щодо призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.

18 січня 2021 року правоохоронці шляхом проведення скоординованих заходів затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів США.

Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якого «працевлаштовували» кандидатів на керівні державні посади

Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якого «працевлаштовували» кандидатів на керівні державні посади

Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якого «працевлаштовували» кандидатів на керівні державні посади

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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